Ｊ１名古屋が“スーツ厳禁”の就活イベントを開催する。３月１８日に行われる「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」広島戦（豊田スタジアム）で、クラブのパートナー企業が企業説明ブースを出展する。２９社が出展し、大好評だった昨年に続く２度目の開催で、今回は大学生だけでなく、社会人経験者も参加可能となった。クラブは「従来の堅苦しい就職活動の枠を超え、通常の就職活動では見えにくい自然な一面を引き出し、企業と学生が