熊本県益城町の町道で、きょう午前8時50分ごろ、園児4人を乗せたバスと乗用車が衝突する事故があり、バスに乗っていた園児のうち3人が病院に運ばれました。けがの程度は分かっていませんが、消防によりますと、3人とも意識はあるということです。