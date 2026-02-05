タレントの谷まりあが５日、都内で行われた美容予約アプリ「Ｎａｉｌｉｅ（ネイリー）」の「Ｂｅａｕｔｙｏｆｔｈｅｙｅａｒ２０２６発表会」に出席し、アイ部門を受賞した。髪をアップにし、目元のメイクがはっきりと見えるようにスタイリング。ゴールドのドレスに負けないアイメイクのこだわりについて「アイラインはいつもより強く、目を際立たせるメイクにした」と明かした。谷は「普段マスクをしていても目元で