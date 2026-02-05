リクスタは2月4日、「2026年ユーザーが選んだベスト・オブ・名字」を発表した。投票期間は2025年12月23日〜2026年1月20日、「2025年名字年間総合トレンドランキングベスト100」の上位30位に入った名字を対象に、ユーザー投票で行われた。2026年ユーザーが選んだベスト・オブ・名字○「なりたい名字」TOP3「なれるとしたらどの名字になりたいか? (憧れるか?)」を投票してもらったところ、第1位に選ばれたのは「七五三掛(しめかけ)」