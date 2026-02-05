開幕迫る、ミラノ・コルティナ冬季オリンピック™。アイスホッケーの会場では建設が遅れ、一部が未完成のまま、試合が開催されることとなりました。競技場などは工事が間に合ったものの、駐車場が未完成のままだということです。さらに、こんな問題も…。記者「競技開始直前の会場なんですが、プロリーグのNHLの競技場と比べて縦の長さが少し短いと物議を醸しています」地元メディアなどによりますと、競技場は国際基準で設計