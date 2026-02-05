ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲの櫻井優衣が５日、都内で行われた美容予約アプリ「Ｎａｉｌｉｅ（ネイリー）」の「Ｂｅａｕｔｙｏｆｔｈｅｙｅａｒ２０２６発表会」に出席し、ネイル部門を受賞した。ＦＲＩＴＳＺＩＰＰＥＲとしてはミントグリーンの衣装を着ることが多いが、この日は大人な雰囲気を感じさせるオフショルダーの黒のドレスを着て登場。「ネイルの資格を取ったり、アルバイトを選ぶときにネイル可能なとこ