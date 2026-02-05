吉本新喜劇の西川忠志（57）が3日、自身のインスタグラムを更新。父で漫才師の西川きよし（79）と節分を楽しむ親子ショットを披露した。【写真】「そっくり過ぎて笑った」ファンも驚く、西川きよし＆長男・西川忠志の“そっくり”親子ショット忠志は「恵方巻き 南南東 目をひんむいて 節分 感謝」と、恵方巻を食べる親子ショットを投稿。きよしといえば「大きな瞳」を見せるアクションがおなじみだが、写真でも親子そろって目