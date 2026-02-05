巨人の新外国人右腕、フォレスト・ウィットリー投手が宮崎キャンプ第２クール初日の５日、来日初のブルペン入り。２０１センチの長身から投げ下ろす直球は最速１５３キロと迫力満点で、周囲の注目を集めた。杉内投手チーフコーチらが見守る中、期待の助っ人右腕がベールを脱いだ。キャンプイン直前に来日したばかりでまだ球は浮き気味だったが、ツーシームなど変化球も交え３６球。自己最速１６３キロの片りんを見せた。投球を