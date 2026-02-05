国際政治学者・三浦瑠麗氏（45）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身の肩書きについて本音をもらした。この日は「長いお付き合い」だという脳科学者・茂木健一郎氏とともに出演。国際政治学者として一時期はテレビにも頻出していた三浦氏だが、最近ではテレビで見かけることはない。三浦氏は「私、コンサルでもあるんですよ」と現在の仕事について言及。茂木氏が「どういうこと？