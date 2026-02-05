【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ政権は４日、レアアース（希土類）などの重要鉱物の安定供給に向けて、日本や欧州連合（ＥＵ）など５５か国・地域が参加する初の閣僚級会合をワシントンで開いた。バンス副大統領は演説で、中国に依存せず、重要鉱物の最低価格を設定した「貿易圏」を作り、安定した供給網を構築することを呼びかけた。レアアースの採掘量で圧倒的な世界シェア（占有率）を誇る中国は、政府補助金により