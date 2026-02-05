４日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」では、ハリウッド俳優のニコラス・ケイジの妻で俳優の芝田瑠子が登場。結婚を報告した家族の反応を明かした。芝田はニコラスの「５番目の妻」だといい、年の差は実に３１歳差。「私が２６の時に結婚して、彼が５７歳でしたから」と説明。日本での映画の撮影の時に知り合い、５、６回目のデートで「アメリカで１回生活してみましょう」とプロポーズを受けたという。気にな