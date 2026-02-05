サンスター文具は2月上旬、 "シャープペン"と"替芯"がひとつになった替芯シャープ「シンドバット」(全8種・各682円)を全国の文具取扱店・オンラインショップなどで発売する。「シンドバット」(各682円)"芯がドバッと"まとめて補充できる特長から名付けられた同商品は、2004年から2011年まで発売されていたもので、今回装いを新たに再登場する。初代モデルの特長を活かしつつ、芯補充のしやすさや芯送り構造を見直すことで、現代の