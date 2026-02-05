秋田県は12月1日から、県内の体験やアクティビティが最大50%OFFになる「秋田冬アソビ割」を開催している。期間は2026年2月28日まで。秋田冬アソビ割バナー「秋田冬アソビ割」の割引率は、平日に50%(最大割引：5,000円)、休日に25%(最大割引：6,000円)。スキー場や観光施設がお得に利用できる。たざわ湖スキー場では、リフト1日券とレンタルのセット、あきた芸術村では伝統行事を体感できるステージ「This is Akita」などが対象商品