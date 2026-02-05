やまや蒸留所は、芋本来の甘みと香りを引き出した本格焼酎「芋くさくて、わるいですか」(1,980円)を、やまや公式オンラインショップ、やまや直営物販店で発売した。芋くさくて、わるいですか(パッケージ)同商品は、飲みやすさが重視される焼酎市場に対し、あえて芋らしさを肯定するべく開発した。厳選した九州産の甘み豊かな宮崎紅、紅まさりなど希少な紅系さつまいもと、芋本来の甘みと旨みを引き出す横型蒸留機を組み合わせ、3年