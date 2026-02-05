最長寒波から1週間、5日の石川県内は高気圧に緩やかに覆われ、気温が上昇しています。雪解けによる屋根からの落雪などに注意が必要です。高気圧に緩やかに覆われ、曇りや晴れとなっている5日の石川県内。午前11時現在、金沢で9.8度、輪島で8.1度まで気温が上がっています。4日からの気温上昇で心配されるのが、雪解けによるなだれや屋根雪の落雪です。 街の人は：Q. 雪が屋根から落ちた跡？「跡です。けさ起きたら落ちてたんで