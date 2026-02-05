４日の北香那主演ＮＨＫ夜ドラ「替え玉ブラヴォー！」第１９回で、奇妙なピーナツ体をしたマスコットの正体が判明。ゆる〜いエピソードで盛り上がった一方、５日の最終回１５分間でメインストーリーがきちんと着地できるのか視聴者が気をもんでいる。広告代理店勤務の佳里奈（北）が、上司の又野（吉沢悠）に菓子を渡した際、近くにある２体のマスコットに目を奪われた。佳里奈は「エッ？つらっぴー」と名を呼び、相方の「おこ