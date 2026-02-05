「下里知足の文事の研究」などで知られる俳文学者で東京大学名誉教授の森川昭（もりかわ・あきら）さんが２月３日、死去した。病気療養中で、93歳だった。葬儀は親族のみで行う。芭蕉や西鶴の資料発掘、資料考証の第一人者だった。