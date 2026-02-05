【モデルプレス＝2026/02/05】YouTuber・さくらが2月3日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットを公開した。【写真】20歳人気YouTuber「目元がそっくり」美人妹を顔出し◆さくら、妹との節分2ショット公開さくらは「節分の日 パパ宮崎だから鬼役が居ないじゃん。アイタイよ」とコメント。鬼の角などを落書き風に付け足し、恵方巻を手にした実の妹・しずくとの2ショットや、節分の豆の入った器を持ち「21こたべた」と記された自