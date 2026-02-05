NewJeansを生み出したミン・ヒジン元ADOR代表の新レーベル「ooak records」が、ついにその輪郭を現した。2月5日、ミン・ヒジンは自身のSNSアカウントを通じ、「オーケーレコードショップへようこそ」というメッセージをサプライズ公開した。【写真】NewJeans、活動再開の“兆し”と不安その後、「ooak records」のロゴが掲げられたレコードショップの映像が複数公開された。ある映像では、女性がフランス語で誰かに電話をかけ、「