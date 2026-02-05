ピザチェーン「ピザハット」は、みみ部分にチーズとソーセージを交互に巻いた生地「MVP(みみがボリューミーなピザ)」を、2月6日(金)から3月31日(火)までの54日間限定で再発売する。通常は追加料金が必要な特別生地だが、期間中は追加料金はかからず、Mサイズの場合は420円分、Lサイズの場合は540円分がお得になる。また、「MVP」生地は、持ち帰りの「2枚目無料セット」、配達の「2枚目半額セット」でも選択できる。「MVP(みみがボ