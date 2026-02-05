【1/35 ハリコフ 1943 路面電車＆三号突撃砲G型 w/クルー ビッグセット MA36067（情景）】 参考価格：21,000円 セール価格：19,635円 Amazonにて、ミニアートのプラモデル「1/35 ハリコフ 1943 路面電車＆三号突撃砲G型 w/クルー ビッグセット MA36067（情景）」が特別価格で販売されている。セール価格は参考価格の約7%オフとなる19,635円。 本