【SCHNEIDER NACHTREIHER/40E 近接突撃型】 6月 発売予定 価格：17,050円 コトブキヤは、プラモデル「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E 近接突撃型」をコトブキヤショップ限定商品として6月に発売する。価格は17,050円。 本商品はゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」から「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E 」を近接突撃型としてV.I.O.S. （ヴァリアブル.インフィニティ.オ&#