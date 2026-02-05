【ガチャガチャの森 ファボーレ富山店】 2月 オープン予定 所在地：富山市婦中町下轡田165-1 ルルアークは、ガチャガチャの森 ファボーレ富山店を2月にオープンする。所在地は富山県富山市婦中町下轡田165-1のフューチャーシティファボーレ内。 店舗は北陸地方最大級の規模と品揃えとしており、富山市内では初出店だという。1