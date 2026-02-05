２１日、輸入されたマレーシア産ドリアンを検査する鄭州空港税関の職員。（鄭州＝新華社配信／胡雲鶴）【新華社鄭州2月5日】中国河南省鄭州市の新鄭国際空港にこのほど、マレーシア産果物を乗せた貨物専用機が到着した。積み荷はドリアンやマンゴスチン、ココナッツなどで、春節（旧正月、今年は2月17日）シーズンを迎えた人々の買い物かごに東南アジアの彩りを添える。「同様の貨物便は毎週運航されており、ここ数日はピーク