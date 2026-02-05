半導体受託製造の世界最大手、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の首脳が５日午前、首相官邸を訪れ高市首相と面会した。ＴＳＭＣ側は国内初となる回路線幅３ナノ・メートル（ナノは１０億分の１）の最先端半導体の熊本工場での量産計画を伝達。首相は経済安全保障上重要との認識を示し、政府として支援する考えを表明した。面会に訪れたのはＴＳＭＣの魏哲家会長・最高経営責任者（ＣＥＯ）ら。首相は政府が危機管理や成長につなが