5日も気温が上昇し、記録的な大雪となった地域では落雪などに注意が必要です。一方、6日からは今シーズン最強レベルの寒気が入る予想で、積雪急増の恐れがあります。5日午前9時半ごろの秋田・大館市の映像を見ると、道路の雪が溶けてアスファルトがむき出しになっています。記録的な大雪となっている東北や北陸などでは、5日も3月並みの気温が予想されていて、落雪に注意が必要です。総務省消防庁によりますと、1月20日からの大雪