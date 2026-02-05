結婚後、配偶者のお金の使い方について、疑問を持ったことはありませんか。株式会社R&Gが実施した「配偶者のお金の使い方意識調査」によると、結婚前に知りたかった1位は「貯蓄していない」でした。【ランキング】2位は「浪費癖がある」、4位は「お金の管理ができない」人材派遣サービスなどを提供するR&Gが、全国の既婚男女421人（女性297人／男性124人）を対象に、2025年3月に調べました。結婚前に知りたかった配偶者の