貯金額が伸びる人と伸びない人には、どのような違いがあるのでしょうか？ ささやかな行動が、伸びる人と伸びない人の分かれ目かもしれません!?◆【マンガ】元銀行員は見た！お金が貯まる人の何気ない習慣3つお金が貯まる人は銀行にいる時間が長め最近では、わざわざ銀行の店舗に立ち寄ることなく各種取引ができるため、圧倒的に銀行を訪れる機会が減ってきています。たとえ銀行を訪れても、短時間で用事だけを済ませてしまうでしょ