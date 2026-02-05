今年の「春運」（春節＜旧正月、今年は2月17日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）が2日に始まった。湖北省武漢市の駅ではペット連れの旅客の姿がしばしば見られる。中国の高速鉄道では現在、飼い主が条件を満たしたペットと同じ高速列車に乗って出発し、目的地に向かうことができるようになった。新華網が伝えた。鉄道当局は1月28日、ペット預かりサービスを試験的に導入している高速鉄道の駅を110駅に、高速列車