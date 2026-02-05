ダイハツ「マッドマスターC」がスゴい！2007年の「東京モーターショー」において、ダイハツが世界に向けて発信したコンセプトカー「マッドマスターC（Mud Master-C）」は、プロフェッショナルな現場で働く人々を支えるための「多目的コンパクトトラック」として、大きな脚光を浴びました。一体どのようなコンセプトカーだったのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「すごい軽トラ」です！軽自動車や小型車