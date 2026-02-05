ポッドキャスト番組に出演ドジャースのミゲル・ロハス内野手が4日（日本時間5日）、米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演した。マーリンズ時代の自身の性格について振り返り、「私は全員に好かれるタイプではない」などと語った。現在36歳のロハスは、25歳だった2014年オフにトレードでマーリンズに移籍し、8年間プレー。2023年からドジャースに復帰した。マーリンズ時代にともにプレーしたジャズ・チザムJr.