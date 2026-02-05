「ファミリーマート」は、2月22日（日）の“ねこの日”に合わせて、2月10日（火）から、ねこモチーフのオリジナル商品17種類を発売する「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を、全国の店舗で実施する。【写真】肉球型のかわいいタルトも！“ねこスイーツ”全17種一覧■店内が“ねこだらけ”に4回目となる今年は、“肉球”や“しっぽ”など、ねこの魅力を細部まで表現したデザート、パン、お菓子など全17種類の商品が集結。毎年