鍛え抜かれた?背面?を披露プロテニスプレーヤーの園田彩乃(福岡県出身)が、ビキニ姿の強烈なバックショットを披露した。 「夏早く来い!!」とつづり、トレーニングで鍛え上げられた姿が際立つ写真をインスタグラムに投稿。浜辺に立つバックショットになっている。刺激的な1枚には「グレイトヒップ」「プロアスリートの肉体美ここにあり!」「お尻筋すごい」「下半身の筋肉がハンパない」「彫刻的な美だわ!」などのコメン