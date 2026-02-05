シーズン移行の前に行なわれる特別大会の「百年構想リーグ」。本稿ではJ２・J３の「WEST-B」を展望する。――◆――◆――九州・沖縄の７チーム、中国の２チーム、そこにJリーグ初参入の滋賀という組み合わせ。チーム力としては鳥栖が頭一つ抜けていると見る。昨シーズンはJ２で上位に迫る戦いを見せながら、終盤戦に伸び切れず。昇格プレーオフも逃した。２年目の小菊昭雄監督は引き続き、しっかりとビルドアップをしながら