けさ、愛知県蒲郡市の西浦温泉街でホテルの従業員寮が焼け、3人が救助されました。 【画像を見る】温泉街でホテルの従業員寮が焼け… 3人救助 40代男性を病院に搬送 火事があった西浦温泉街 警察と消防によりますと、きょう午前7時前、蒲郡市西浦町にある5階建て集合住宅の窓から火が出ているなどと目撃した男性から110番通報がありました。 火元はホテルの従業員寮とみられ、消防車など7台が出動し火は約3時間後にほぼ消し止め