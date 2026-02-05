２月８日（日）は衆議院議員選挙の投票日です。（宮永キャスター）「衆議院選挙が繰り広げられています。真冬の選挙戦。各候補がそれぞれの思いを訴えていますが、マチのみなさんはいま政治に求めることはなんでしょうか？」『衆議院議員選挙日曜に投開票あなたが“政治に望むこと”は？』（宮永キャスター）「政治に望むことは？」（札幌市在住）「物価（対策）です。子どもを連れて外食に行ってもすごく高いので