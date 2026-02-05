北日本で3月並みに気温が上がる中、1月下旬から続いている「大雪」に伴う事故が各地で相次いでいます。青森市では3月中旬並みに気温が上がる見込みで、積雪が8日ぶりに140センチを下回りました。災害救助法に基づく除雪作業も進められ、きょうは高齢者が住む家の屋根の雪下ろしが行われました。青森市民「（Q.安心して寝られそうですか？）きょうから安心して、さっぱりしました。みんなのおかげで助かりました」県内では落雪によ