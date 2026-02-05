新潟県選挙管理委員会は2月5日、十日町市の期日前投票所で投票用紙の交付漏れが発生したと発表しました。交付漏れがあったのは、十日町保健センター内の期日前投票所です。県選管の発表によりますと、2月4日午前11時前、交付数を確認したところ、比例代表と国民審査の交付数が小選挙区より1枚少ないことが分かりました。十日町市選挙管理委員会は、有権者が小選挙区の投票後、比例代表と国民審査の交付場所に立ち寄らずに投