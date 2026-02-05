各地で除雪作業中の事故が相次いでいます。新潟県上越市では雪の中から北川清剛さんの遺体が見つかりました。警察によりますと、4日午後6時半すぎ、近所の人から「2日くらい前から北川さんの姿が見えない」と通報があったということで雪下ろし中に転落したとみて警察が原因などを調べています。また、青森県黒石市では4日午後4時半前、「家の裏で男性が雪に埋まった状態で動かない」と通報がありました。男性はその後死亡が確認さ