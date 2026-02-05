国際宇宙ステーションでの長期滞在中に、クルーの健康上の問題から予定を前倒して帰還した油井亀美也宇宙飛行士（56）はきょう（5日）記者会見し、「初めての事態が起こったとしても安全にクルーを帰還させることができると証明できた」と話しました。油井さんら4人のクルーは当初2月下旬まで滞在する予定でしたが、クルーの健康上の問題が理由で予定を1か月ほど早め、先月（1月）16日に地球に帰還しました。油井亀美也 宇宙