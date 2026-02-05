台湾の半導体大手TSMCが熊本県で最先端半導体を量産する計画をまとめ、5日午前、高市首相に直接伝えました。台湾の半導体大手TSMCのシーシー・ウェイ会長が、午前11時から首相官邸で高市首相と面会しました。複数の政府関係者によりますと、TSMCは熊本県で国内初となる最先端半導体を量産する計画をまとめ、高市首相に伝えました。量産するのは回路線幅3ナノメートルで、設備投資の規模は170億ドル、日本円でおよそ2兆6700億円が見