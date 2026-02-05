この冬、雪による死者が19人に上っている新潟県では、きのう夜、上越市の住宅の敷地で雪の中から男性の遺体が見つかりました。この家には76歳の男性が1人で暮らしていて、「2日くらい前から姿が見えない」と近くに住む人から通報があり、警察などが捜索したところ、雪に埋もれている遺体が見つかったということです。屋根にはスコップが残されていて、警察は雪下ろし中に転落した可能性があるとみて調べています。総務省消防庁によ