Ｊリーグのシーズン移行に伴い、２〜６月に開催される特別大会「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」は６日、開幕する。アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）の出場権をかけて激しい戦いが期待される一方、大会後には米国などで開催されるワールドカップ（Ｗ杯）が控えており、Ｗ杯の日本代表入りに向けたアピールの場にもなる。ブラジル戦金星「やっぱりこれ」今季のチーム初ゴールを奪うのは誰か。そう問われた町田