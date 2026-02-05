青春パンクバンド「ガガガSP」のボーカル、コザック前田が5日、インスタグラムを更新。昨年2月に亡くなったメンバー桑原康伸さんの命日を迎え、追悼した。前田は「ダンナが亡くなってちょうど1年になった」と、“だんな”の愛称で親しまれた桑原さんの命日を報告。「この1年長かったのか短かったのか‥なんかまだスゥっと『お疲れッス！』って出てくるんじゃ無いかなと思ってる」と率直な思いをつづり、「19歳の時から知ってる桑原