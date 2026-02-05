by Mike Mozart写真共有サービスのPinterestは2026年1月に従業員の15％未満をレイオフすると発表しました。このレイオフで失職した従業員を特定してその情報を共有するソフトウェアツールを開発したエンジニア2人が解雇されたと報じられています。Pinterest sacks two engineers for creating software to identify fired workers | Pinterest | The Guardianhttps://www.theguardian.com/technology/2026/feb/04/pinterest-sacks-