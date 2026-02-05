米俳優のニコラス・ケイジの妻で女優の芝田璃子が４日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）で日本のバラエティー番組初出演を飾った。今回のテーマは「笑いあり涙あり！年の差婚のリアル」。司会の上田晋也に「年の差と言うよりももっとすごくて…。旦那さん、どなたでしたっけ？」と聞かれると「ニコラス・ケイジさんです」と答え、共演者を絶叫させた芝田。「何歳差なの？」と聞かれると「３１で