巨人・山崎伊織投手が５日、今キャンプ３度目のブルペンで初めて１００球超えの熱投を披露した。キレのある直球やスライダーに加え、スローカーブを捕手の意見を聞きながら試すなど、緩急つけた実戦さながらの投球。気がつけば１３１球を数えていた。昨季、キャリアハイの１１勝を挙げた右腕は開幕投手の有力候補に挙がっている。