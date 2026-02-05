アジア株は下落、ナスダック続落や中国VAT引き上げ懸念で投資家心理悪化 東京時間11:01現在 香港ハンセン指数 26567.37（-279.95-1.04%） 中国上海総合指数 4084.79（-17.41-0.42%） 台湾加権指数 32044.20（-245.61-0.76%） 韓国総合株価指数 5237.07（-134.03-2.50%） 豪ＡＳＸ２００指数 8911.20（-16.63-0.19%） アジア株は総じて下落、ナスダック大幅続落を受けハイテク関連に売