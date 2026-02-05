豪ドルは対ドル、対円で軟調、資源安響く、銀スポット大幅安＝東京為替 豪ドルドルは朝の0.7000ドル前後から0.6959を付けた。対円では朝の109.96円から109.18円まで下げている。ドル高円高の動きに加え、資源安が響いている、銀先物が7％の下げとなっており、資源国通貨売り。銀スポットは朝は比較的しっかりで一時90ドル台まで上昇も、そこから80.64ドルを付けた。 AUDUSD 0.6976