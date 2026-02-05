退職代行サービス「モームリ」の運営会社の社長らから退職交渉に関する仕事の紹介を違法に受けたとして、警視庁は弁護士ら3人を書類送検しました。この事件は、「モームリ」の運営会社社長の谷本慎二容疑者（37）と妻の志織容疑者（31）が、報酬を得る目的で退職交渉に関わる法律事務を弁護士らに紹介した疑いで逮捕されたものです。警視庁は、谷本容疑者らから違法に仕事の紹介を受けたとして、きょう、東京・港区の弁護士事務所